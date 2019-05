Thrillerdebuten in de prijzen

Beide winnaars waren in 2018 debutanten in het thrillerlandschap, maar het gebeurt wel vaker dat een debutant meteen de ’hoofdprijs’ wint. Stroombergen, de 33e winnaar van de Gouden Strop, ontvangt hiervoor € 20.000. Betten krijgt voor de Schaduwprijs € 2.000 bijgeschreven. Met de bekendmaking van de twee prijzen beginnen de Spannende Boeken Weken, die dit jaar lopen van 1 tot en met 21 juni.

De witte kamer van Samantha Stroombergen (geboren in 1990, opgegroeid in de Bollenstreek), speelt zich af in Leiden. In een park wordt het lichaam gevonden van een onderzoeksjournalist. Rechercheur Léon Coeur, geschorst wegens een schietincident, ontdekt een link met een recente terreuraanslag in Amsterdam. Hij hoopt zichzelf te rehabiliteren met de oplossing in deze moordzaak.

De jury, onder voorzitterschap van Opsporing verzocht-presentator Anniko van Santen, looft ’het actuele thema en de levendige personages’: Uit het juryrapport: Ook haar beschrijvingen vanuit het perspectief van het slachtoffer, de journalist in de witte kamer, zijn beklemmend en levensecht. Daarmee biedt dit boek een mooie mix tussen mens en misdaad.

Erik Betten (Leeuwarden, 1976), had voor Quarantaine de Groningse aardbevingsproblematiek als inspiratiebron - overigens lieten meer (thriller-)schrijvers zich daar afgelopen jaar door inspireren. Ook zijn romandebuut wordt door de jury geroemd om actuele uitgaanspunt: door de gaswinning in Groningen komt een oeroude bacterie aan het aardoppervlak, met alle rampzalige gevolgen van dien.

De jury: Een boek dat getuigt van lef en vakmanschap! Vanaf de eerste bladzijde zit het tempo van deze actuele thriller er meteen in.

De Spannende Boeken Weken (voorheen ’de Maand van het Spannende Boek, toen nog heel juni) zijn bewust aan het begin van de zomer geprogrammeerd. Thrillers zijn bij uitstek het populairste genre voor de vakantietijd. Een op de zeven boekenlezers leest wekelijks een thriller of detective, becijferde de stichting CPNB, promotor van het Nederlandse boek: De Spannende Boeken Weken zijn de aftrap van Zomerlezen, want in aanloop naar de zomervakantie zorgen thrillers voor wel 32% van de totale omzet uit de verkoop van fictie.

Lezers ontvangen tijdens de Spannende Boeken Weken het geschenk Dolores Dolly Poppedijn van Thomas Olde Heuvelt in de boekhandel bij een besteding vanaf € 12,50 aan Nederlandstalige boeken.