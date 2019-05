Zakenman (29) sleept Boris Johnson voor rechter om ’Brexit-leugen’

De prominente conservatief Johnson, die één van de kandidaten is om de vertrekkende Theresa May op te volgen, wordt voor de rechter gesleept door de 29-jarige zakenman Marcus Ball. De zakenman komt in actie omdat in zijn ogen ’het Britse volk wordt misleidt’.

Het kamp rond Johnson spreekt van een ’ergerlijke poging’ om het resultaat van het Brexit-referendum van 2016 te ondermijnen.

Bekijk ook: Je zou die Britten betere politici gunnen

Marcus Ball (links) dwingt Johnson tot een gang naar de rechter. Ⓒ Hollandse Hoogte