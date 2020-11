’Verwarde man’ opgepakt in Essalam-moskee Rotterdam: ’Had hulp nodig’

Van een echte dreiging bleek geen sprake, laat de politie weten aan De Telegraaf. „Het bestuur van de moskee had ons gebeld over een meneer met verward gedrag. Dat bleek uit zij doen en laten. Het was voldoende aanleiding voor een belletje naar ons.”

Of de man een reguliere bezoeker was, of een man van buitenaf, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. „De meneer gedroeg zich vreemd en mensen kunnen zich daardoor bedreigd voelen. Maar dat was niet de reden van het telefoontje. Volgens het bestuur wilde de man de moskee niet verlaten. Er was geen sprake van concrete dreiging.”

Waarom zoveel zwaarbewapende agenten dan uitrukken? „Omdat wij de inschatting maakten dat deze meneer niet zonder slag of stoot zou vertrekken. Dat wisten we uit informatie die we binnenkregen.”

Zorg

Niemand raakte gewond. De man is, zo is te zien op foto’s, vastgebonden op een brancard en een ambulance ingedragen. „Dat gebeurt altijd. Mensen met verward gedrag worden vervoerd met een ambulance, omdat ze daar goed kunnen worden geholpen”, aldus de politiewoordvoerder.

De man wordt in een ambulance getild. Ⓒ JBMedia

De gearresteerde man is ’overgedragen aan het zorgkader’ en wordt verder nergens van verdacht. „Er is geen geweld gepleegd. Deze man had duidelijk hulp nodig. Die krijgt hij nu gelukkig.”

Incident vorig jaar

Eind vorig jaar moest de politie ook al ingrijpen in de Essalam-moskee omdat een man niet wilde vertrekken. Ook toen kwam het belletje van het bestuur. Op videobeelden was te zien hoe de man opeens drie agenten aanviel. Een agent trok zijn pistool en een politiehond wist zich in de man te ’bijten’ waarna hij, met moeite, overmeesterd kon worden.

De politie wil niet zeggen of de deze donderdag gearresteerde man dezelfde persoon is als de man van vorig jaar.

