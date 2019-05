Zorgen in Zaandam om resistente bacterie

„Uit diverse onderzoeken en kweken moest worden vastgesteld dat niet uit te sluiten is, dat de patiënt mogelijk is overleden aan een urineweginfectie met deze bacterie”, meldt ZMC. De bacterie is een zogenoemde Citrobacter en behoort tot de Enterobacteriaceae. Dit zijn bacteriën die aangetroffen worden in de bodem en in het oppervlaktewater, aldus de zorginstelling.

Deze bacteriën kunnen aanwezig zijn in de ontlasting van gezonde mensen zonder dat die er last van ondervinden, maar bij kwetsbare patiënten kunnen er infecties van de urinewegen, luchtwegen en bloedvergiftiging door ontstaan. Patiënten bij wie de bacterie is aangetroffen, worden met voorzorgsmaatregelen behandeld, maar er is verder niemand ziek geworden.

Een speciaal expertteam volgt de ontwikkelingen.