Kabinet wil strengere regels en vaker tbs voor zware delicten

Het kabinet heeft vandaag besloten dat types als de verkrachter en moordenaar van Anne Faber niet meer in aanmerking komen voor meer vrijheden in een forensische instelling, zonder dat er een verplichte analyse van gepleegde delicten en risico voor de omgeving aan vooraf is gegaan. ,,De veiligheid van de samenleving moet voorop staan, zowel tijdens detentie, behandeling en daarna’’, zegt minister Dekker (Rechtsbescherming).

In het geval van Michael P. ging het gruwelijk mis met het delen van informatie. Zo wist de forensische instelling in Den Dolder niet dat P. eerder twee meisjes had verkracht, omdat die delicten door de gevangenis in Vught niet waren doorgegeven. P. had dat namelijk geweigerd. Dekker laat weten dat het systeem zeker nog niet waterdicht is. ,,We moeten laten zien dat we leren van gemaakte fouten en dat we voortgang boeken op de aangekondigde maatregelen. Vandaag kunnen we de eerste resultaten laten zien, maar er is ook nog veel te doen.”

Onderdeel van het kabinetsbesluit is dat vanaf juni verplicht wordt om gegevens over delicten en de behandeling te delen met de met de reclassering en met de forensische instelling waar een gedetineerde belandt. Daarnaast wordt nog onderzocht in hoeverre een beroep op privacy de benodigde gegevensuitwisseling in de weg staat.

Vaker tbs

Bovendien wil het kabinet vaker een tbs-behandeling laten opleggen, ook als iemand dat weigert. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de verkrachter en moordenaar Anne Faber. Op een weigerafdeling is het inmiddels tóch mogelijk om iemand als tbs’er aan merken op basis van gedragskenmerken. De verwachting is dat de maatregel dan ook vaker wordt opgelegd. Als gevolg van deze groeiende instroom stelt het kabinet in de voorjaarsnota tot en met 2021 in totaal 220 miljoen beschikbaar voor de forensische zorg.