Vrouw en dochter (17) gewond na steekpartij Alphen, vader aangehouden

In de flatwoning zou een ruzie zijn ontstaan tussen de man en zijn gezin, waarbij hij zijn vrouw en dochter meerdere keren zou hebben gestoken. Volgens bewoners in de flat is de dader een Syrische man. Hij zou, al dan niet onder invloed van drank, zijn vrouw en twee dochters zijn aangevallen.

Voor behandeling werden twee traumahelikopters ingeroepen. De twee vrouwen werden met spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere 15-jarige dochter raakte bij het incident gewond aan haar hand, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het incident werd door buren gemeld. ,,Er werd veel geschreeuwd en ineens stonden er heel veel ambulances en politie voor de deur”, vertelde een flatbewoner eerder tegen De Telegraaf. Volgens hem wordt er veel gesproken over het gezin in de flat – vooral onderling, want tegen de media wil men niet veel kwijt. Het gezin zou pas een paar maanden in Nederland zijn en geen Nederlands spreken.