Meer ellende boer uit Boxtel: nieuwe aangifte

Activisten op de bewuste avond in Boxtel. Ⓒ VENEMA MEDIA

Boxtel - Update - De varkenshouder in Boxtel die op 13 mei door dierenactivisten als willekeurig slachtoffer was uitgekozen om in te breken, krijgt nog meer narigheid op zich af. Een ander groep dierenactivisten, House of Animals, heeft de beelden bestudeerd die de inbrekers van ’Meat the Victims’ hebben gemaakt en besluit achter de veehouder aan te gaan.