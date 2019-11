Grote drukte op de Damrak in het centrum van Amsterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het aantal hotelovernachtingen van buitenlandse toeristen in Amsterdam is de eerste helft van dit jaar opnieuw hard gestegen. Met een groei van ruim 15 procent ten opzichte van 2018 is nu ook de zakelijke bezoekersmarkt (+5%) met stip geklopt. Dat blijkt uit actuele cijfers van toeristenbureau Amsterdam & Partners.