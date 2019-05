15 maanden cel voor drogeren en bestelen date

Ze heeft dit waarschijnlijk ook bij andere mannen gedaan die ze via Tinder had ontmoet, maar daar werden om verschillende redenen geen aangiftes van gedaan, stelde de rechtbank. Er was achttien maanden celstraf geëist.

Verdachte Katherine C.G. heeft toegegeven dat ze in februari het zware kalmeringsmiddel clonazepam in het biertje van de man had gedaan toen ze in een café in Gouda zaten. Toen de man opeens onwel werd, pikte ze enkele tientjes en een bankpas uit zijn portemonnee.

Ze ontkende dat ze dit vooraf van plan was maar zei dat ze dit in een opwelling had gedaan, omdat ze geld nodig had voor de terugreis naar Peru. Net als de officier van justitie achtte ook de rechtbank dit ongeloofwaardig. Ze wees erop dat de vrouw zeker honderd van deze pillen bij zich had, die ze op verschillende plekken had verstopt.