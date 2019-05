Zeer druk op de weg door ongelukken en Hemelvaart-uittocht

Het beeld op de Nederlandse snelwegen rond 15.30 uur.

AMSTERDAM - Door de Hemelvaart-uittocht is het woensdagmiddag zeer druk op de Nederlandse wegen. Rond 16.15 uur stond er volgens de ANWB al 750 kilometer file op de Nederlandse wegen. De verwachting is dat de drukte nog toeneemt. Alleen in het noorden valt het fileleed mee.