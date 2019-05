Zeer drukke Hemelvaartspits: 1000 kilometer file

De stand van zaken rond 17.00 uur. De filekaart kleurt diep rood.

AMSTERDAM - Door de Hemelvaart-uittocht is het woensdagmiddag zeer druk op de Nederlandse wegen. Rond 17.30 uur stond er volgens de ANWB in totaal maar liefst 1000 kilometer file op de Nederlandse snelwegen en N-wegen. De verwachting is dat de drukte nog toeneemt. Alleen in het noorden valt het fileleed mee.