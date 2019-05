Rutte over klimaatcijfers: ’Er is niets toegedekt’

De Tweede Kamer wil snel een debat over de kwestie met de minister-president. Ⓒ ANP

Den Haag - Er zijn geen cijfers over het klimaatakkoord achtergehouden en er is niets toegedekt. Dat zei minister-president Rutte in reactie op felle kritiek over de druk die hij uitoefende om doorrekeningen van het klimaatakkoord door de planbureaus pas na Prinsjesdag te publiceren.