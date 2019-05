Dit weekend mogelijk 30 graden én onweer

Vanavond trekt nog een gebied met wolken voorbij. „Daar krijgen we op Hemelvaartsdag nog een hoop last van”, vertelt weerman Leon Saris van Weerplaza. Regen en motregen trekken morgenochtend en -middag over ons land.

Vrijdag komen er echter opklaringen omdat de polaire lucht zich laat verdrijven door een subtropische lucht. „Dat is goed nieuws”, aldus Saris. „We krijgen de lucht van onze zuiderburen.”

Terwijl vrijdag al beter, maar nog tamelijk bewolkt is, wordt zaterdag stralend: veel zon en temperaturen tot 25 à 26 graden. Zondag wordt nog warmer. „Ik verwacht 28, 29 graden maar mogelijk kan het lokaal 30 graden worden”, aldus Saris.

Een ideaal weekend voor een dagje strand. Maar blijf niet te lang, waarschuwt de weerman. „Het einde van zulke warme dagen kennen we in Nederland: die gaan eruit met een knal”, aldus Saris. Oftewel: onweer. Hagel is niet waarschijnlijk, maar fikse regenbuien liggen in het vooruitzicht, met name in de zuidelijke helft van ons land ’maar eigenlijk overal’.

Daarna is de pret ’meteen voorbij’, aldus Saris. De temperaturen zullen na dit weekend naar beneden lopen - rond de 20 graden - en de buienkans wordt groter. Kortom: geniet nu het kan.