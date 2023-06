Angst om aanslag op kerncentrale: ’Rusland wil straling op bevolking loslaten’

Het Zaporizja-complex is de grootste kerncentrale van Europa en is momenteel in handen van de Russische bezetter. Zelenski deelde zijn alarmerende boodschap op donderdag in een videoverklaring. „De inlichtingendiensten hebben informatie dat Rusland een terroristische daad overweegt waarbij straling vrijkomt.” Bewijzen voor zijn beschuldiging ontbraken tijdens zijn mededeling. Wel stelde de Oekraïense leider dat Kiev de details van het plan heeft gedeeld met zijn internationale partners. In reactie noemde het Kremlin de beschuldiging niets anders dan „de zoveelste leugen.”

Het complex met zes kernreactoren is vrijwel sinds de Russische inval in Oekraïne in februari vorig jaar het onderwerp van zorgen. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar over en weer van het bestoken van de centrale met artillerievuur. Atoomwaakhond IAEA heeft in het verleden meerdere keren gezegd „uiterst bezorgd” te zijn over de veiligheidssituatie in Zaporizja. Internationale pogingen om er gedemilitariseerde zone om de centrale te vestigen, zijn tot nu toe mislukt.

Begin juni verergerde de situatie rondom de centrale eens te meer, toen de nabijgelegen Kachovkadam door een explosie werd verwoest waardoor het Kachovka-stuwmeer leegliep en er plotsklaps een tekort ontstond aan koelwater voor de kerncentrale. Kiev geeft Rusland, dat de dam beheerste, de schuld van het opblazen. Rusland zegt dat Oekraïne de afscheiding heeft gesaboteerd. Zelenski heeft meerdere malen gesuggereerd dat het buitenland de berichten dat de dam gevaar liep niet al te serieus nam.

In zijn videoboodschap zei Zelenski dat zijn inlichtingendiensten nieuw bewijs hebben dat Russische troepen de dam en andere constructies bij de waterkrachtcentrale opbliezen. „Het was een volledig opzettelijke, berekende misdaad.”

’Bullshit’

Intussen uitte Jevgeni Prigozjin opmerkelijke kritiek op de generaals van de Russische strijdkrachten. Volgens de leider van het Wagner-huurlingenleger dat samen met het reguliere Russische leger in Oekraïne vecht, zou de legerleiding president Vladimir Poetin voorliegen over de oorlog. Zo stelde Prigozjin dat de Oekraïners wel degelijk successen boeken met hun recente offensief, in tegenstelling tot berichten van het Russische ministerie van Defensie. Ook Poetin zelf heeft recent gezegd dat het Oekraïense tegenoffensief onsuccesvol was.

Prigozjin beschuldigde specifiek defensieminister Sergej Sjojgoe en legerchef Valeri Gerasimov ervan Poetin leugens en „bullshit” te verkopen. Volgens de Wagnerbaas is er sprake van „grote gebieden” die de Russen inmiddels hebben verloren. Ook stelde hij dat het Kremlin geen bewijs levert voor de beweringen dat ze veel Oekraïners hebben gedood en materieel hebben vernietigd. Prigozjin ligt al maanden op ramkoers met Sjojgoe en Gerasimov over het verloop van de oorlog.