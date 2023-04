Premium Het beste van De Telegraaf

Koningsnacht gaat het vriezen Bibberen op camping De Wrange: ’We hebben extra dikke dekbedden opgehaald’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Netty en Johan Hoogeweide houden zich warm met thee en een extra dekentje. Ⓒ Robert Hoetink

DOETINCHEM - Campinggasten in de Achterhoek lopen deze woensdag met winterjassen over de veldjes van camping De Wrange in Doetinchem. Het is koud voor de tijd van het jaar. Tijdens de nakende Koningsnacht gaat het misschien wel 3 graden vriezen. „We hebben net wat extra dikke dekbedden opgehaald thuis.”