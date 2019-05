‘GroenLinks vertoont gedrag van sekte’

Amsterdam - De manier waarop Zihni Özdil bij GroenLinks aan de kant is gezet en de reactie van Jesse Klaver, doen denken aan de werkwijze van een sekte. Dat zegt Wierd Duk in de wekelijkse podcast ‘Het Land van Wierd Duk’. Verder: waarom het terecht is dat Erik van Muiswinkel dit jaar niet de Amsterdamse Sinterklaas wordt; de houding van Volkert van der Graaf roept alweer veel woede op; en de problemen die gemengde huwelijken vaak opleveren. Abonneer je ook op de podcast via Spotify, iTunes of je eigen podcast-app.