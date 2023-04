Opruimwerkzaamheden spoor: ’Onbekend wanneer intercity wordt weggehaald’

Ⓒ ANP / ANP

VOORSCHOTEN - Een groot deel van de goederentrein die tegen een bouwkraan botste in Voorschoten is inmiddels van het spoor gehaald. Woensdagochtend stonden er nog twee wagons. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoe de ontspoorde intercity wordt weggehaald, zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.