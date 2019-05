Most wanted-opa uit Sittard in Spanje opgepakt

Beaumont (72) genoot van de zon in Spanje de afgelopen weken. Verbleef in hotels, in verschillende slaapplaatsen, wandelde veel. Vanochtend was het spel uit in de omgeving van Calpe, in de buurt van Benidorm. Ineens stond tot zijn stomme verbazing de Spaanse politie voor zijn neus. Of hij Leonardus Beaumont was. „Dat zou wel eens kunnen’’, bromde de geboren Sittardenaar. Die verzette zich niet bij zijn arrestatie.

Martin van Steenbrugge van het Belgische FAST-team, het politieonderdeel wat gevluchte veroordeelden opspoort, is maar wat blij. En hij heeft alle lof voor de rol van de Nederlandse en Spaanse collega’s. ,,Die mogen een dikke pluim krijgen. De samenwerking tussen de FAST-teams uit België, Nederland en Spanje? Een geoliede machine.’’

Volgens de Belgische rechercheur kwamen dankzij verschillende mediaberichten tips binnen van met name Belgen en Nederlanders in Spanje. „Zoals na de eerdere publicatie in De Telegraaf. We kregen tips van Nederlanders, ook uit de omgeving van Calpe. Een aantal van die tips konden we bij elkaar leggen, waardoor we puzzelstukjes aan elkaar sloten.’’

Beaumont werd in april tot levenslang veroordeeld voor een moord uit 2009. In december van dat jaar schoot hij zijn van oorsprong eveneens Nederlandse ex-vrouw Josée Widdershoven dood. Terwijl ze uit haar auto wilde stappen in haar carport in Vucht-Maasmechelen – net over de grens met Limburg – nam hij haar onder vuur. Ze overleed ter plekke. Eén van de twee dochters van het stel vond haar moeder, de autosleutels nog in de hand.

Jarenlang wist Beaumont zijn straf te ontlopen, mede dankzij omkoping van een Franse jager en allerlei uitéénlopende verklaringen over zijn handel en wandel rond de moord. Keer op keer kreeg de Belgische recherche de zaak niet dicht, tot afgrijzen van de inwoners van Maasmechelen, die het donkerbruine vermoeden hadden dat hun plaatsgenoot wel degelijk de moordenaar was.

Tegenover deze krant omschreven ze hem onlangs als een opvliegende man. Een charmeur met een kort lontje. Aan een buurvrouw liet hij ooit zijn wapen zien. ,,Ik schiet haar nog een keer hiermee overhoop’’, zei hij.

Afgelopen april kwam de zaak toch voor de juryrechtbank in het Belgische Tongeren. Op 30 april werd de zaak inhoudelijk behandeld, niet lang daarna werd het vonnis geveld. Levenslang voor moord. Beaumont was toen al gevlogen. In Maasmechelen zagen ze hem niet meer en ook in Goes, waar zijn meest recente vriendin woont, verdween hij met de noorderzon.

Naar nu bleek naar Spanje. ,,Hij gedroeg zich als een voortvluchtige. Maar het heeft niet lang geduurd, zijn vlucht’’, aldus Van Steenbrugge. Hij hoopt dat Beaumont er nu het bijltje bij neergooiden zich snel laat uitleveren naar België. ,,Maar ook als hij de moeilijke weg kiest, duurt het hooguit enkele weken.’’