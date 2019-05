Nederland deels op slot door verstikkende uitspraak

Het Nederlandse stikstofbeleid is volgens de Raad van State in strijd met Europese natuurregelgeving. Bij het ministerie van Infrastructuur kunnen ze nog niet zeggen wat de gevolgen zijn voor asfaltplannen.

Het ziet er naar uit dat het zogeheten Programma Aanpak Stikstof is gebruikt bij de verbreding van de A27 en de A12. Ook de ring van Utrecht en het doortrekken van de A15 dreigen in de gevarenzone te komen. Als deze filebestrijdende maatregelen worden afgekeurd, zou er vertraging op kunnen treden en moet het ministerie op zoek naar een manier om alsnog aan de stikstofregels te voldoen.

Actiegroepen stellen dat zelfs de uitbreiding van Lelystad Airport in het geding komt, maar het ministerie kan niet bevestigen dat er een probleem is voor het vliegveld waar de infrastructuur al gebruiksklaar is.

Voor een tiental veehouderijen betekent dat uitspraak dat de natuurvergunning per direct ongeldig is. Alleen al bij de Raad van State zijn er zo’n 180 zaken. Vergunningen die al definitief zijn, kunnen niet meer worden aangevochten en blijven geldig.

Minister Schouten (Landbouw) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) spreken van een „duidelijke uitspraak” door de Raad van State. Voor boeren met uitbreidingsplannen zijn er grote consequenties. Schouten interpreteert de uitspraak streng: „Ondernemers met plannen voor aanpassingen van hun bedrijf kunnen nog steeds een vergunning aanvragen. Dan moet wel zijn aangetoond dat deze aanpassingen niet leiden tot meer stikstofuitstoot.”

Drie ministeries en de twaalf provincies buigen zich over de uitspraak. Schouten wil de Tweede Kamer „spoedig” informeren over de gevolgen.