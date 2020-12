Italië ziet coronacijfers verder dalen

Vanwege de dalende coronacijfers mogen restaurants en bars in veel regio’s van Italië vanaf zondag de deuren weer openen. Ongeveer vijf weken na het instellen van drie risicozones en een gedeeltelijke lockdown is de tijd van de rode zones voorlopig voorbij.

Lombardije in het noorden, dat aanvankelijk zwaar werd getroffen, en Calabrië in het zuiden behoren zelfs weer tot de gele zones met een laag risico. Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza had vrijdag ook besloten dat Abruzzo als laatste rode zone kon overschakelen naar de middelste, oranje categorie.

Avondklok

Dit maakt het dagelijks leven voor veel Italianen een beetje gemakkelijker. Want in de gele zones mogen, in tegenstelling tot in de andere twee risicogebieden, de cafés overdag weer open zijn. En de mensen kunnen daar weer vrij hun huis verlaten. In Italië geldt nog wel een avondklok vanaf 22.00 uur tot vroeg in de ochtend, waarop slechts een paar uitzonderingen zijn.

Sinds zondag is Italië het land met het hoogste corona-dodental van Europa. Daarvoor was dat het Verenigd Koninkrijk. In totaal 64.520 Italianen zijn volgens de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat is na de dodentallen van de Verenigde Staten, Brazilië, India en Mexico het hoogste wereldwijd.

Italië werd begin dit jaar als eerste Europese land hard geraakt door de coronapandemie. Vooral in het noorden, waar het zorgsysteem werd overspoeld, leidde dit tot een enorme sterftegolf.