Zus begraaft moeder (77) als broer blijft zoeken

Dat melden Franse media. De vrouw woonde samen met haar 39-jarige dochter. Als haar broer belde, had zij steeds een uitleg om te verklaren waarom hun moeder niet bereikbaar was.

Het afgelopen weekend speurden politiediensten naar de vrouw. Ze noemden het een ’onrustwekkende’ verdwijning. Wel viel op dat de dochter zich ’nogal vreemd’ gedroeg. Een speurhond vond vervolgens het lichaam in de tuin. Dat was in verregaande staat van ontbinding.

De dochter, eerder opgenomen in een psychiatrische instelling, beweert tegenover de politie dat haar moeder een natuurlijke dood is gestorven. Ze begroef het lichaam ’om administratieve rompslomp te vermijden’.