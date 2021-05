Kabinet neemt schulden toeslagenouders over

Dat meldt staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer. Die had begin dit jaar aan het kabinet gevraagd om alle schulden van de ouders over te nemen. Van Huffelen had eerder al besloten om alle bedragen weg te strepen die de gedupeerden bij de overheid nog open hadden staan.

De staatssecretaris geeft nu ook gehoor aan de oproep van de Kamer: „Het is mijn ambitie om de private schulden van ouders zo snel mogelijk en in één keer op te lossen, waardoor zij in combinatie met de kwijtschelding van publieke schulden, waarbij ze de compensatie kunnen gebruiken een nieuwe start.” De gedupeerde ouders krijgen allemaal in elk geval 30.000 euro compensatie voor het aangedane leed.

’Pauzeknop’

Van Huffelen werkt nog aan uitwerking van het plan, maar mikt erop om ouders zelf een lijst van schuldeisers in te laten dienen bij een loket. Daarna gaat de overheid de afhandeling voor haar rekening nemen. Tot die tijd kunnen ouders gebruik maken van een ’pauzeknop’, die voorkomt dat schuldeisers beslag kunnen leggen op de 30.000 euro compensatie.

De D66-bewindsvrouw heeft al afspraken gemaakt met onder meer banken, verzekeraars en woningcorporatie Aedes over het overnemen van de schulden. Ze hoopt ook nog afspraken te maken over kredieten die ouders hebben afgesloten en zakelijke schulden. De hypotheekschuld valt buiten de regeling.

Daarnaast heeft Van Huffelen gesproken met schuldeisers en deurwaarders over de afwikkeling van de schuldenproblemen bij toeslagenouders. Die partijen zijn volgens haar bereid ’constructief’ te willen helpen met het zoeken van oplossingen.