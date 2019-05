Bruins Slot verlaat Tweede Kamer

Bruins Slot (41) is bijna negen jaar Kamerlid geweest. Ze voerde het woord over sport, medisch-ethische vraagstukken en defensie. Met dat laatste onderwerp had ze een bijzondere band; voordat ze de politiek in ging was ze militair. Ze voerde als pelotonscommandant het bevel over een pantserhouwitser in het Afghaanse Tarin Kowt.

De stap naar een functie in het openbaar bestuur is geen verrassing. Haar grootvader en vader waren burgemeester. „Ik heb nooit de ambitie gehad om burgemeester te worden. Maar dat ik nu gedeputeerde mag worden in de provincie waar ik al mijn halve leven woon.” Als bestuurde in de provincie Utrecht zal ze zich bezighouden met znatuur, landbouw, toerisme, recreatie, en sport.

Ze kijkt met trots terug op haar Kamerlidmaatschap. Het hoogtepunt? „Dat ik in samenwerking met andere partijen met de veteranenwet heb gezorgd voor meer erkenning, waardering en zorg voor veteranen.” Ook het wegnemen van drempels voor vrijwilligers ziet ze als verdienste, net als haar rol in het parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid.

Opvolger van Bruins Slot in de Tweede Kamer wordt Wytske de Pater.