’Trump naar Terneuzen? Leuk, maar wel een rare keuze’

Het is nog afwachten of Donald Trump de uitnodiging van Koning Willem-Alexander accepteert. Ⓒ AFP

WELBERG - De hoop dat Donald Trump de herdenking in Terneuzen bijwoont van de Slag om de Schelde, 75 jaar geleden, neemt toe. De uitnodiging voor eind augustus is inmiddels binnen bij de president van Amerika. Toch worden er ook vraagtekens gezet bij zijn eventuele komst, omdat de VS aan déze historische strijd in de Tweede Wereldoorlog helemaal niet heeft meegedaan.