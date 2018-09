Bertie en JayJay kamperen voor de hoofdprijs

Het duo, dat goede vrienden werd tijdens de vorige editie van het survivalprogramma, is vanavond aan het kamperen voor de AFAS Live in Amsterdam. Daar wordt de felbegeerde tv-publieksprijs op 12 oktober uitgereikt. Ze hopen met de actie meer stemmen te krijgen.

Expeditie Robinson staat momenteel op de longlist van 25 programma’s die kans maken op de Ring. Er kan nog tot maandag worden gestemd.

Boerin Bertie werd in 2016 gekroond tot winnaar. Ze heeft ook al beloofd dat, als Robinson in de uiteindelijke topdrie van genomineerden terechtkomt, ze in galakleding aanwezig zal zijn op de feestelijke avond van de uitreiking.