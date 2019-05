Bedroefdheid om stoppen marktverkiezing

De organiserende Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) heeft deze week een streep gezet voor de uitverkiezing van de ’Beste Markt 2019’. „Zelfs meerdere extra oproepen voor markten om mee te doen, hadden amper resultaat”, zo treurt voorzitter Henk Achterhuis van de koepel.

Hij meldt dat er voor de editie van dit jaar slechts dertien aanmeldingen waren voor drie categorieën. „Dat betekent dat markten bij aanmelding al verzekerd zouden zijn van een hoge notering in de eindlijst. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn”, aldus Achterhuis.

De koepel schrijft de verkiezing, die vorig jaar in de belangrijkste categorie nog werd gewonnen door de Haagse Markt, geenszins definitief af. „De geringe animo zet ons aan het denken over een nieuwe opzet. Het is ook allemaal wat stoffig geworden na bijna dertig edities. Een paar juryleden die door het land crossen voor keuringen, dat is niet meer van deze tijd. We zoeken opties om het publiek en internet meer te betrekken bij een volgende editie”, aldus Achterhuis.

Hij hoopt al volgend jaar van start te kunnen met de verkiezing in de nieuwe stijl: „Want het blijft een aantrekkelijke publiekstrekker. Ook na de laatste edities meldden kooplieden op de prijswinnende markten dat het er wekenlang extra druk was met nieuwsgierige dagjesmensen.”