Hoongelach om verdriet Insta-influencer

In een emotioneel bericht, wat inmiddels weer is verwijderd, vertelt Ariana ’Arii’ Renee hoe ze een modemerk probeerde op te tuigen. Om dat te doen, moest ze aan een kledingfabrikant laten zien dat ze – om te beginnen – de eerste 36 shirts wel verkocht kon krijgen.

Dat lukte niet. „Mijn hart breekt terwijl ik dit bericht schrijf”, begint Arii. „Ik heb mijn ziel en zaligheid gegeven, een fotograaf en een vigasist ingevlogen, weken gewerkt, promo’s gemaakt en een gigantische studio ingehuurd”, zo schrijft de tiener met 2,6 miljoen volgers.

„Mensen zeiden dat ze het geweldig vonden. En dat ze het gingen kopen. Niemand hield zijn woord.” De kledingfabrikant heeft zich nu teruggetrokken. Arii stuurde nog pr-berichtjes naar vrienden en smeekte ze om ’mijn bericht te delen’, maar moet pijnlijk vaststellen dat ze ’irrelevant’ is geworden.

Haar teleurstelling doet een discussie over marketing en sociale media oplaaien. Terwijl we worden doodgegooid met de ene na de andere succesvolle influencer die de wereld overreist door enkel wat foto’s te plaatsen op toeristische hotspots, wordt hier de andere kant van de medaille getoont.

„De influencer-bubbel is uiteen gespat”, reageert een Twitteraar. „Focus jezelf op authentiek engagement”, krijgt Arii als advies. Anderen vinden dat de kleren niet bij haar volgers passen, dat ze zelf te weinig reclame maakte, of dat ze ’haar geld gewoon dom heeft besteed’. „Sommige mensen denken: ik heb veel volgers, dus mensen zullen alles van me kopen.”

„De waarheid is dat haar volgers niet d’r klanten zijn”, concludeert iemand. „Begrijpen wie je klanten zijn, en wat ze van je willen, is de sleutel tot succes.”

Arii sluit haar bericht af door te stellen dat ’dit niet het einde van het merk is’. Arii is vastbesloten om opnieuw te beginnen. „Dit is een wake-up call, om nooit op te geven en harder dan ooit te werken!”