Noord-Korea vuurt ballistische raketten af

De spanningen tussen de Korea’s zijn de afgelopen maanden sterk toegenomen door de toegenomen militaire activiteit in beide landen. Maandag werden er nog waarschuwingsschoten gelost. Noord-Korea heeft herhaaldelijk ballistische raketten getest, die in een boog boven het aardoppervlakte tot op grote hoogte kunnen vliegen. De raketten zijn normaliter voorzien van nucleaire of conventionele wapens.

In Zuid-Korea werden meerdere keren legeroefeningen gehouden, onder meer in samenwerking met de VS.