Noord-Korea vuurt weer ballistische raket af

India test ballistische raket vanuit eerste ’eigen’ onderzeeër

India heeft vrijdag met succes een ballistische raket getest die werd afgevuurd vanuit zijn eerste in eigen land gebouwde nucleaire onderzeeër, meldt het ministerie van Defensie. India is nu een van de zes landen in de wereld die over zowel nucleaire aanvals- als verdedigingswapens beschikt voor op ...