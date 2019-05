Belg die met hamer op ex-vrouw insloeg in Duitsland gevonden

De man sloeg eerder met een hamer op het hoofd van zijn ex en dumpte haar zwaar gehavend in de nacht van 12 op 13 mei in de bosjes ergens in de buurt van Mechelen. Weliswaar overleefde het slachtoffer die aanslag, maar haar toestand is volgens Nieuwsblad nog altijd kritiek.

Nadat Van Buggenhout haar voor dood achterliet, reed hij naar zijn woning en stichtte daar brand in verschillende kamers. Ook draaide hij de gaskraan open. Wonderwel explodeerde de woning niet. De brandweer merkte het gevaar net op tijd op en kon erger voorkomen.

Sindsdien werd van de man niets meer vernomen. De politie deed er een opsporingsbevel uit. Vermoedens dat hij naar Duitsland zou zijn gevlucht, blijken te kloppen. Hij heeft daar zelfmoord gepleegd.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon: 0900-0113 of www.113.nl