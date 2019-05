Dit zijn de opgepakte ’Mocro-maffia’ verdachten

De politie in Suriname pakte eerder deze week drie voortvluchtige mannen op. Ze worden in verband gebracht met een liquidatie in Nederland en deelname aan een criminele organisatie. Bij hun arrestatie werden ook drugs en wapens gevonden.

In een video is te zien hoe twee verdachten met een zak over hun hoofd op het vliegveld van Paramaribo worden begeleid door gewapende agenten.

De in totaal drie verdachten zijn woensdag overgebracht naar Nederland en meteen na aankomst op Schiphol aangehouden. Suriname heeft ze als ongewenst vreemdeling het land uitgezet, meldde het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Mogelijk dachten de verdachten in Suriname uit het zicht van de Nederlandse justitie te kunnen blijven. De mannen worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam.

De Telegraaf onthulde in januari dit jaar dat kroongetuige Nabil B. over twaalf moorden en pogingen daartoe verklaringen heeft afgelegd.