Finse hardrijder krijgt bekeuring van 121.000 euro

De 76-jarige zakenman Anders Wiklof beging zijn snelheidsovertreding op de Aland-eilanden, een autonome archipel in de Baltische Zee. Omdat in Finland de hoogte van een snelheidsboete bepaald wordt aan de hand van het inkomen van de chauffeur, kreeg de multimiljonair een behoorlijke bekeuring. De boete stond voor deze overtreding gelijk aan veertien dagen inkomen, in Wiklofs geval dus 121.000 euro.

Het was niet de eerste snelheidsboete voor Wiklof, die zijn fortuin onder meer in de sectoren logistiek, transport, onroerend goed en toerisme verdiend heeft. In 2013 moest hij al eens 95.000 euro ophoesten, vijf jaar later kreeg hij een bon voor 63.680 euro. Na zijn jongste bekeuring zei hij tegen Nya Aland dat „er misschien een bovengrens moet worden gesteld aan de boete” voor te hard rijden.

Ook in Zwitserland worden snelheidsboetes berekend op basis van het inkomen van de overtreder en de snelheid waarmee deze rijdt. In 2010 kreeg een 37-jarige Zweed er een boete van 679.000 euro. Hij had 290 kilometer per uur gereden waar de limiet 120 was. Zijn Mercedes SLS AMG werd in beslag genomen.