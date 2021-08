Kaag: Nederland wil bijdragen aan versterken vliegveld Kabul

Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag vrijdag.

Kaag had vrijdag een overleg met de NAVO over de situatie in Afghanistan. Een van de belangrijkste conclusies is dat „het merendeel van de landen de Amerikanen oproept langer te blijven. Zo lang mogelijk, tot we de laatste mensen die we willen en moeten helpen er zijn.”

De Verenigde Staten hebben de meeste troepen in Kabul, die daar de luchthaven veilig houden. Maar voor veel Afghanen die voor westerse missies werkten en die gevaar lopen nu de Taliban de dienst uitmaken, is het heel moeilijk een van de evacuatievluchten op de luchthaven te bereiken.

Geloofwaardigheidstest

Wat voor vorm een Nederlandse bijdrage zou krijgen, liet Kaag in het midden. Maar ze zei wel dat dit een „geloofwaardigheidstest” voor de NAVO is.

„De realiteit is dat dit de meeste landen de stad niet in kunnen, het is te onveilig. Maar als alle leden van de NAVO „samen optrekken, en iedereen levert mensen en mogelijkheden”, dan kan je misschien wel wat doen, aldus de bewindsvrouw.