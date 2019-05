Netanyahu weet Israël niet te verenigen: nieuwe verkiezingen

Permier Netanyahu in het parlement woensdag. Ⓒ EPA

TEL AVIV - De kiezers in Israël mogen 17 september opnieuw naar de stembus. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is er niet in geslaagd om voor de deadline een coalitie te vormen. Volgens de wet had uiterlijk woensdag middernacht (lokale tijd) een regering geformeerd moeten zijn.