Jihadverdachte van bomaanslag Lyon bekent

De politie, die meteen uitging van een terreurdaad, pakte maandag een 24-jarige Algerijn op in verband met de zaak. Onderzoek heeft uitgewezen dat DNA dat is aangetroffen op onderdelen van de bom overeenkomt met dat van de hoofdverdachte.

Bij een inval in een woning in Oullins, een voorstad van Lyon, werd meer belastende informatie verkregen. De man had op internet opgezocht hoe hij een bom moest maken om jihadist te worden. Zijn ouders en broer zijn ook meegenomen voor verhoor.

De vermoedelijke dader ging er op een fiets vandoor. Deze beelden werden door de Franse politie verspreid. Ⓒ AFP