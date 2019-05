Gedetailleerde beelden van bootramp op Donau duiken op

De ’Hableany’ oftewel ’Zeemeermin’ zonk woensdagavond rond 21.15 uur ter hoogte van het bekende parlementsgebouw. Aan boord waren 33 Zuid-Koreaanse toeristen en twee Hongaarse bemanningsleden. Onder de opvarenden zouden ook kinderen zijn geweest.

Zeven mensen konden levend uit het water worden gehaald, van zeven anderen is hun overlijden bevestigd. Officieel worden de overige 21 opvarenden vermist.

De oorzaak van de ramp is een aanvaring met een ander schip. Het zou gaan om de Viking Sigyn, dat 135 meter lang is en tot 190 passagiers kan herbergen. Op foto’s is te zien dat de politie dat schip donderdag inspecteert.

Na de ramp probeerden hulpdiensten de opvarenden van de Hableany te redden uit het water, dat zo’n 10 tot 15 graden koud is. Ook is er een sterke stroming. De zeven die levend uit het water werden gehaald, zijn ’onderkoeld en in shock’, zei een woordvoerder van de Hongaarse hulpdiensten.

Een militair van de Zuid-Koreaanse ambassade belt langs de Donau. Ⓒ REUTERS

Ondertussen wordt nog steeds gezocht naar overlevenden, maar tegen beter weten in. De zoektocht wordt bemoeilijkt door het hoge waterpeil en de sterke stroming van de Donau, veroorzaakt door de hevige regenval de afgelopen weken. Een van de lichamen zou kilometers verderop zijn gevonden, volgens Hongaarse media. Dat is nog niet bevestigd.

De ’Hableany’ is een van de kleinste schepen en wordt uitgebaat door Very Good Tours. Het zal nog dagen duren voor het wrak kan worden geborgen. De Hongaarse autoriteiten zijn ondertussen een strafrechtelijk onderzoek begonnen.