Versnelde groei hotellogies in Nederland

DEN HAAG - Overnachtingen in alle Nederlandse soorten accommodaties groeien als kool. In het eerste kwartaal van dit jaar waren het er 18,3 miljoen, 46 procent meer dan in dezelfde periode van 2012. Bijna 11 miljoen daarvan zijn in hotels. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers.