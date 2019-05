Noodweer blijft midden van de VS teisteren

Een van de getroffen staten is Arkansas. De gouverneur van de staat, Asa Hutchinson, heeft de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn 12 snelwegen afgesloten en 400 huishoudens zijn vrijwillig geëvacueerd.

Ook in de staat Oklahoma is alleen woensdag op sommige plaatsen weer 75 millimeter regen gevallen. De Nationale Garde houdt toezicht op de 32 kilometer lange, 70 jaar oude rivierdijken die 10.000 huizen moet beschermen. Tot nu toe houden de dijken het wassende water nog tegen.

De gouverneur van de staat, Asa Hutchinson, heeft de noodtoestand uitgeroepen. Ⓒ AP

In het Midden-Westen van de Verenigde Staten zijn de afgelopen twee weken ruim 300 tornado’s gemeld. Over het hele land staat de teller op 500 stormen in de afgelopen maand. Naast Arkansas en Oklahoma zijn met name de staten Kansas, Louisiana, Iowa en Ohio getroffen, daar hebben de tonado’s tot grote verwoestingen geleid.