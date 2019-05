Een vijfde kankerdoden in EU sterft door roken

Tussen de EU-landen zitten aanzienlijke verschillen. Het aandeel sterfgevallen door longkanker is het hoogst in Hongarije (27 procent), gevolgd door Denemarken, Griekenland en Nederland (24 procent). Het aandeel is het laagst in Zweden, Letland en Litouwen (16 procent) en Portugal (15 procent).

Eurostat publiceert de gegevens aan de vooravond van de Werelddag zonder tabak, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Elk jaar op 31 mei vestigt de WHO de aandacht op de gezondheidsrisico’s van roken.