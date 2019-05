Warm hemelvaartsweekend verwacht

Volgens het weerbureau bereikt het zomerse weer zondag opnieuw een hoogtepunt met middagtemperaturen van 26-27 graden in de kustgebieden en 28 tot ruim 29 in het binnenland. In het zuiden, zuidoosten en oosten kan het regionaal 30 en lokaal zelfs 31 graden worden, verwacht Weeronline. In de loop van de middag komen in het noordwesten wel sluierwolken. En omdat het gaat waaien, koelt het aan de stranden wel af.

Vrijdag begint overigens op veel plaatsen grijs, maar regionaal kan de zon schijnen, stelt Weeronline. Daarna wordt het geleidelijk overal droog en laat de zon zich op steeds meer plaatsen zien. De temperatuur loopt gedurende de dag ook op en in Limburg kan het lokaal zomers warm worden met 25 graden.