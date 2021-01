Zingende Slager van Scheveningen biedt troost

De ’radiouitzendingen’ online van de Zingende Slager uit Scheveningen zijn zo populair dat donderdag alweer de honderdste is. Marcel de Zoete en zijn dochter Jessica staan er wel even bij stil. „Ja het is eigenlijk best bijzonder wat we doen maar ook wel hartverscheurend dat we nog steeds in dezelfde crisis met eenzame ouderen zitten.”

De Zingende Slager is een bekend fenomeen in de badplaats. Nadat hij veertig jaar in de slagerij aan de Badhuisstraat werkte, eerst bij zijn vader later zelfstandig, stopte hij. De ruimte waar eerst het vlees over de toonbank ging, is nu een studio geworden. Vanuit daar zendt De Zoete momenteel twee keer per week uit via Facebook.

„Ik wil iedere dag oefenen met zingen. In het begin van de coronacrisis dacht ik: als ik dan toch bezig ben, kunnen misschien wat mensen meegenieten. Inmiddels volgen veel mensen de uitzendingen en merk ik dat het met name voor ouderen een moment van steun is”, vertelt De Zoete, die zijn 100e uitzending aan het voorbereiden is. Veel luisteraars zijn geroerd door zijn Scheveningse versie van Het Dorp van Wim Sonneveld.

De Zoete zamelde vorig jaar tijdens de eerste lockdown middels zijn zangkunsten ook geld in voor horecazaak Tante Knier en de KNRM. Hij zong ook geregeld in verpleegtehuizen.