Geen water uit kraan in Duindorp door opendraaien brandkranen

Op meer plekken in Den Haag zijn in de afgelopen dagen brandkranen opengedraaid. Buurtbewoners willen zo verkoeling zoeken onder de straal. „Dat is niet ludiek maar illegaal. Het zorgt voor veel overlast en is ook nog eens een risico voor de volksgezondheid en veiligheid in de buurt”, zei Dunea woensdag over het „brandkraanvandalisme.”

In de Haagse Schilderswijk heeft een groep van zeker honderd jongeren woensdagavond brandkranen opengezet, vuurwerk afgestoken, brand gesticht en vernielingen aan straatmeubilair en voertuigen aangericht. Ook werd de politie bekogeld met stenen en eieren.

De Mobiele Eenheid voerde enkele charges uit. Daarnaast is ook een politiehelikopter ingezet, en moest de brandweer worden opgeroepen om een stapel brandende pallets op de Hoefkade te blussen. De politie heeft vier relschoppers aangehouden.