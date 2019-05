Labour heroverweegt royeren ex-perschef Blair

Labour kreeg nogal wat kritiek op die maatregel. Daarom zegt partijprominent Shami Chakrabarti nu dat de partij het royement van Campbell nog eens tegen het licht gaat houden. „Het stemmen op een andere partij is op zichzelf geen grond voor uitsluiting of verwijdering”, zei ze tegen de BBC. Maar of Campbell mag terugkomen „hangt af van wat hij zegt over zijn bedoelingen.”

Campbell is tegen het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU en is een felle pleitbezorger van een tweede referendum over de Brexit.