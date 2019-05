’Ik zag de zwemvesten voorbij drijven’

Politieagenten inspecteren donderdag de Viking Sigyn, het cruiseschip dat tegen het kleinere rampschip zou zijn gebotst. Ⓒ EPA

Amsterdam - Ontdaan is de Telegraaf-lezer die in de buurt van de scheepsramp aan de kade van de Donau ligt met zijn schip. „Rond 21.00 uur gisteravond hoorde en zag ik ambulances, brandweer en politie ter hoogte van de plek van de aanvaring. Het scheepvaartverkeer kreeg meteen bericht op te passen omdat er lichamen in het water lagen. Ik zag zwemvesten voorbij drijven.”