Vrouw haai-slachtoffer: ’het gebeurde vlak voor me’

De 65-jarige Amerikaan is het zesde slachtoffer van een haaienaanval dit jaar voor de kust van de idyllische eilandengroep. De andere vijf raakten gewond, maar overleefden wel.

Zijn vrouw Galey vertelt lokale media dat Thomas nog even voor het ontbijt in hun huis aan het strand van Ka’anapali een duik wilde nemen. Nog geen twintig meter uit de kust werd de gepensioneerde aangevallen. „Ik stond op de derde verdieping met uitzicht op zee, ik kon hem zien. Plotseling hoorde ik Tom roepen. Het gebeurde echt voor m’n neus. Hier zijn geen woorden voor”.

Volgens Galey, 42 jaar getrouwd, was haar man een excellent zwemmer en duiker die geen extreme risico’s nam. Zijn levensmotto, dat hij altijd uitdroeg aan zijn drie kinderen was wel altijd: ’wees avontuurlijk!’

Smiley was bewusteloos toen hij uit het zeven meter diepe water werd gehaald. Eén been was tot de knie afgebeten. Getuigen vertellen televisiezender KHON dat omstanders nog geprobeerd hebben hem te reanimeren.

Media op Hawaï benadrukken dat er zelden doden vallen bij aanvallen. Thomas, opa van zes kleinkinderen, is de tweede in vier jaar. De kans dat je een haaienbeet voor de kust van de eilanden niet overleeft, is één op twaalf miljoen.

Er zouden waarschuwingsborden langs de kust hebben gestaan dat er kans was op haaien. Galey zegt dat ze die niet gezien hebben. „Anders was hij er zeker niet in gegaan. Thomas was een ervaren duiker, die enorm op zijn veiligheid lette.”