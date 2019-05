’Moordverdachte belt radio na vondst lichaam’

Volgens de omroep bevestigen meerdere bronnen dat de man die vorige week vrijdag belde, dezelfde man is. Het lichaam van de vrouw werd twee uur voor de uitzending gevonden door de politie bij het appartementencomplex aan de Veldzigt. Ze is met geweld om het leven gebracht, zou later blijken. De 56-jarige buurman werd woensdag opgepakt.

In de uitzending rept de man met geen woord over de dood van zijn buurvrouw. Wel houdt de man een emotioneel betoog. Hij wordt gepest, vertelt hij. Buurtbewoners maken hem het leven zuur, vertelt hij.

„Het is gewoon zo schandalig, er is gewoon geen leven voor mij meer mogelijk”, zegt de man. Hij durft zijn huis niet meer uit. „Dingen worden van mijn balkon gestolen. M’n kettingslot is weg en de spaken van m’n fiets zijn doorgeknipt. M’n auto staat stil, omdat ik er niet in durf te rijden door wat men ermee flikt.”

Volgens buurtbewoners klopt er niets van het betoog van de man. Volgens hen terroriseert hij de buurt. Hij vernielde fietsen omdat ze verkeerd geparkeerd stonden, of stak autobanden lek. Velen zeggen bang voor de man te zijn. Een groep bewoners heeft meermaals de politie en de gemeente verwittigd. Sinds december houden ze een dossier bij waar 54 incidenten in staan, variërend van scheldpartijen tot vernielingen.

„Dan begon hij te schelden: wat ben je nou aan het doen? Vloeken en tieren. Het zijn kleine dingetjes. Niemand mocht op de parkeerplaatsen staan die nog vrij waren. Er werden ramen ingegooid, auto’s beschadigd, zelfs van een verpleegster die hier vaak kwam”, vertelt iemand.

De verdachte zit nog vast. Morgen zal blijken of hij langer in voorarrest blijft.