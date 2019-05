Politie: respect voor chauffeurs die wegpiraat klemrijden

Een 32-jarige man uit Utrecht slingerde over alle rijstroken van de A12, waarbij hij ook nog eens of heel langzaam, of opeens weer vreselijk snel reed. De politie trof een erg onrustige man in de klemgereden auto aan, van wie uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed van drugs verkeerde, vermoedelijk cocaïne.

De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Hij is aangehouden, zijn rijbewijs is ingevorderd en zijn auto in beslag genomen.

Het klemzetten van zijn auto door de getuigen was volgens de politie ’een uiterst en noodzakelijk middel om een einde te maken aan deze gevaarlijke situatie’. „De beheerste wijze waarop zij dit deden verdiend wat ons betreft respect.”