Eerste vrouwelijke kanselier Oostenrijk na schandaal Ibiza-tapes

Bierlein is nu nog president van het Constitutionele Hof. Ze wordt volgende maand 70 en zou aan het eind van het jaar afscheid nemen bij het Hof. Rechters bij dat hof mogen niet ouder zijn dan 70. Ze is partijloos maar staat politiek gezien rechts van het midden.

De regering-Kurz trad maandag af nadat het parlement een motie van wantrouwen tegen hem had aangenomen. Het aftreden van de 32-jarige Kurz vormde de climax van een regeringscrisis die in een stroomversnelling was geraakt door het opduiken van video uit 2017. Daarin was te zien hoe de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache met een vrouw die een Russische investeerder zou zijn, praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. Het werd een groot politiek schandaal. Er zat voor Strache, een vroegere nazi, niets anders op dan op te stappen.

Kurz, leider van de ÖVP, verbrak de samenwerking met coalitiepartner FPÖ. Die trok alle ministers terug en hielp vervolgens een motie van wantrouwen tegen Kurz aan een meerderheid.

Van der Bellen en Bierlein hebben afgesproken dat de nog te vormen interim-regering vooral zal bestaan uit ambtenaren.