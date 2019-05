’Meisje (8) op speelplaats McDonald’s ernstig mishandeld’

De moeder van het meisje was dinsdag even gaan afrekenen, maar toen ze terugkwam, zag ze dat haar dochter op de grond lag en getrapt werd door twee andere kinderen. Ze bracht haar meteen naar het ziekenhuis. Daar is het letsel geconstateerd, verklaarde ze tegen Regio Purmerend.

De kinderen die haar dochter trapten, zouden naar verluidt eveneens jonger zijn dan tien jaar, waardoor ze niet strafrechtelijk zullen worden vervolgd.

De McDonald’s-vestiging kan donderdagavond niet meteen reageren op de gebeurtenis. De politie bevestigt dat men de zaak kent en in contact staat met ’alle partijen’.

