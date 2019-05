Jonge kinderen urenlang opgesloten in hete auto Tilburg

Het was al merkwaardig dat de auto midden op het plein stond, want daar geldt volgens Omroep Brabant een algeheel parkeerverbod. Een medewerker van een eetzaak op het plein in het centrum van de stad werd door bezorgde klanten op de kinderen gewezen. De man lichtte daarop direct de politie in. Ook bracht hij de kinderen water.

De auto werd op aandringen van een agent van binnenuit opengemaakt door het oudste kind. De kinderen zaten zeker drie uur lang in het hete voertuig. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar over hun toestand is niets bekendgemaakt. „Daar mag ik niets over zeggen, maar de kinderen hoefden niet mee naar het ziekenhuis”, aldus een woordvoerder van de Politie West-Brabant tegen De Telegraaf.

Toen de ouders eenmaal kwamen opdagen, zijn ze weliswaar niet aangehouden maar wel meegenomen naar het bureau voor een verklaring. Justitie onderzoekt of er sprake kan zijn van vervolging.